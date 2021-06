India, sposa muore durante matrimonio e viene sostituita dalla sorella

Secondo quanto racconta il giornale, Surabhi - una ragazza di 23 anni che stava per sposarsi, secondo il rituale indù, con il futuro marito Manoj Kumar - è morta stroncata da una crisi cardiaca mentre appendeva al collo dello sposo una ghirlanda di fiori rosa e gialli. Un medico presente ha accertato il decesso della giovane. Dopo qualche momento di sconcerto e disperazione, continua il giornale, la sorella minore - Nisha - ha sostituito la sposa deceduta e il matrimonio è proseguito, anche se la ragazza non indossava il sari rosso scarlatto e le collane d'oro. È un’antica tradizione quella che prevede il matrimonio con la sorella della sposa se questa muore: le famiglie dei due sposi, dopo l’improvviso malore di Surabhi, hanno concordato di ripristinarla.

La sorella minore da damigella a sposa

Il giornale racconta che la madre della sposa, urlando disperata, ha chiesto di trovare una soluzione per terminare comunque le nozze e ha quindi proposto ai futuri consuoceri la figlia più giovane Nisha. "I miei erano addolorati e disperati, non sapevano cosa fare – ha raccontato il fratello delle spose –. La loro decisione è stata sofferta ma giusta. Mia madre era affranta dal dolore, ma un matrimonio è una questione d'onore tra famiglie e va rispettato". Ha aggiunto che “le famiglie si sono riunite in un stanza e tutti si sono trovati d'accordo" con l'idea di sostituire a Surabhi la più giovane Nisha. Poco dopo, pare senza che nessuno abbia chiesto il parere di Nisha, che da damigella si è ritrovata sposa, il rito si è svolto fino alla fine, tra canti, suoni di campanelle e la tradizionale processione finale. "Non pensavo si potesse provare contemporaneamente dolore per una morte e felicità per un matrimonio", ha concluso il fratello delle spose.