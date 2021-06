Morte George Floyd, accusa chiede 30 anni per l’agente che lo soffocò

Il 25 giugno è attesa la sentenza contro Derek Chauvin, il poliziotto bianco che il 20 aprile scorso è stato dichiarato da una giuria colpevole dell'omicidio del 46enne afroamericano a Minneapolis. L’accusa ha ora chiesto una pena doppia rispetto al massimo di 15 anni raccomandati dalla normativa statale, mentre la difesa ha chiesto la libertà vigilata o una pena minima definendo l’azione dell’agente "un errore in buona fede" Condividi:

Il 25 giugno è attesa la sentenza contro Derek Chauvin, il poliziotto bianco che il 20 aprile scorso è stato dichiarato da una giuria colpevole dell'omicidio del 46enne afroamericano George Floyd a Minneapolis. L’accusa ha ora chiesto una condanna a 30 anni, mentre la difesa ha chiesto la libertà vigilata o una pena minima.

La richiesta dell'accusa, 30 anni, è una pena doppia rispetto al massimo di 15 anni raccomandati dalla normativa statale. La difesa, invece, ha chiesto la libertà vigilata o una pena minima definendo l'azione dell'agente, che tenne premuto il suo ginocchio sul collo di Floyd per oltre 9 minuti, come "un errore in buona fede". "Non era consapevole che stava commettendo un crimine, pensava che stava semplicemente facendo il suo dovere", ha aggiunto.

A Minneapolis riapre l'incrocio dove Floyd fu ucciso Intanto, la città di Minneapolis ha cominciato a riaprire l'intersezione dove George Floyd è stato ucciso oltre un anno fa. Si tratta di un luogo diventato un simbolo delle divisioni causate dal razzismo e dall'oppressione degli afroamericani negli Usa, con murales, un giardino e altre installazioni. Ma anche un posto a rischio violenza, dove la polizia non è benvenuta: gli spari sono frequenti, specialmente di notte, e in un anno hanno causato decine di morti e feriti nell'area. I dipendenti del municipio hanno rimosso le barriere di cemento che bloccavano l'incrocio e hanno messo dei segnali per creare una rotatoria intorno a una statua con un pugno alzato al centro di quella che è stata ribattezzata "George Floyd Square".