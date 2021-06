Egitto, altri 45 giorni di custodia cautelare per Patrick Zaki

Lo ha reso noto la sua legale, Hoda Nasrallah, annunciando l'esito dell'udienza svoltasi il primo giugno. Il ricercatore egiziano è stato arrestato nel febbraio dell'anno scorso Condividi:

La custodia cautelare in carcere in Egitto di Patrick Zaki è stata prolungata di 45 giorni. Lo ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallah, annunciando l'esito dell'udienza svoltasi ieri e reso noto oggi dalla Procura egiziana. Altri "45 giorni, come ogni volta", si è limitata a dire al telefono l'avvocata (dall'arresto alle udienze: Patrick Zaki, un anno dietro le sbarre).

Zaki era stato arrestato il 7 febbraio 2020 leggi anche Patrick Zaki, la sorella a Sky TG24: "Fiducia in giustizia egiziana" Il 29enne era stato arrestato in circostanze controverse il 7 febbraio dell'anno scorso e, secondo Amnesty International, rischia fino a 25 anni di carcere. In Egitto chi pubblica informazioni sulla situazione interna del Paese in modo da danneggiare lo Stato e i suoi interessi nazionali è punibile con una reclusione da sei mesi a cinque anni, oltre che con una multa, secondo l'articolo 80 della codice penale. Per Patrick però c'è anche l'accusa di "tentativo di rovesciare il regime", ha ricordato un altro avvocato, Mohamed Halim, confermando che potrebbe quindi essere condannato all'ergastolo o deferito alla Giustizia militare.