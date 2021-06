Offese italiani in pandemia, conduttore Christian Jessen in bancarotta

Il medico e presentatore televisivo inglese si trova in serie difficoltà economiche dopo che è stato condannato a pagare 125.000 sterline al primo ministro dell'Irlanda del Nord Arlene Foster per diffamazione. Durante la prima ondata della pandemia disse che il Covid in Italia era "una scusa per fare la siesta"

Il medico e presentatore televisivo inglese Christian Jessen, diventato noto anche in Italia dopo delle spiacevoli affermazioni sugli italiani e la pandemia, si trova ora in serie difficoltà economiche, dopo che è stato condannato a pagare 125.000 sterline al primo ministro dell'Irlanda del Nord Arlene Foster per diffamazione.

"Pandemia in Italia? Una scusa per fare la siesta"

Jessen, che in Gran Bretagna ha condotto programmi come Malattie Imbarazzanti e Grassi contro magri, durante la prima ondata della pandemia, che ha colpito duramente l’Italia prima degli altri paesi europei, aveva affermato che il Covid-19 era per gli italiani una "scusa per non lavorare e per fare una lunga siesta".