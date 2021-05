Gran Bretagna, si cerca un guardiano per un'isola disabitata in Scozia

Le autorità scozzesi sono alla ricerca di un guardiano per la piccola Isola Martin, in vista dell'afflusso di visitatori estivi, che arrivano in giornata per godersi le due spiagge, un micro museo e una collina dove poter praticare birdwatching. L'isola, che si trova vicino Ullapool, sulla costa occidentale della Scozia, è disabitata e punta ad attrarre singoli o coppie, che sarebbero i primi a viverci in maniera permanente per la prima volta in 30 anni.