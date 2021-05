Volo dirottato in Bielorussia, Biden chiede indagine internazionale

Il presidente americano condanna l'azione di Minsk per arrestare il reporter Roman Protasevich, definito un "oltraggioso assalto al dissenso e alla libertà di stampa". Il giornalista in un video afferma di stare bene ma sembra mostrare segni di percosse. Dopo le sanzioni dell'Ue, la compagnia di bandiera francese è la prima a fermare gli aerei verso il Paese dell'est europeo

Unione Europea e Stati Uniti sono compatti nel condannare la Bielorussia per il dirottamento del volo di linea e l'arresto del reporter Roman Protasevich. L'Ue ha adottato sanzioni contro Minsk e deciso di fermare i voli con la Bielorussia: la prima a fermarli è la compagnia di bandiera francese Air France. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha spiegato: “Tre miliardi di investimenti dell'Ue ora vengono congelati fino a quando la Bielorussia non tornerà democratica”. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel intanto dice no alla "roulette russa con la vita dei civili". Il presidente Usa Joe Biden condanna quanto avvenuto, chiede un'indagine internazionale e valuta "opzioni adeguate per i responsabili". Intanto il giornalista è apparso in un video , dove afferma di trovarsi “nella struttura di detenzione preventiva n. 1 a Minsk” e di stare bene, ma sembra mostrare segni di percosse.

Biden: “Oltraggioso incidente”

"Questo oltraggioso incidente e le immagini del signor Protasevich arrestato sono un vergognoso assalto sia al dissenso politico e sia alla libertà di stampa", ha dichiarato Biden, invocando "un'indagine internazionale". Il presidente americano appoggia le sanzioni approvate dall'Unione Europea e afferma di aver chiesto alla sua squadra "di elaborare opzioni appropriate per i responsabili". "Gli Stati Uniti - dice capo della Casa Bianca - si uniscono agli altri Paesi del mondo nel chiedere il suo rilascio, così come il rilascio di centinaia di prigionieri politici detenuti ingiustamente".

Von der Leyen: “Congelati 3 miliardi di investimenti per la Bielorussia”

"Ci sono 3 miliardi di investimenti dell'Ue che erano pronti per la Bielorussia e che ora vengono congelati fino a quando la Bielorussia non tornerà democratica", ha dichiarato von der Leyen al termine del vertice Ue. "Continuiamo a sostenere la società civile ma non sosteniamo il governo", ha spiegato. "I leader Ue hanno agito con forza in risposta alle azioni oltraggiose del regime bielorusso. Chiudiamo il nostro spazio aereo agli aerei provenienti dalla Bielorussia e chiediamo alle compagnie aeree dell'Ue di non sorvolare il Paese. Presto verranno presentate ulteriori sanzioni economiche", ha poi spiegato la presidente della Commissione europea.

Michel: “Dirottamento scioccante e scandaloso”

Il dirottamento del volo Ryanair "è un evento scioccante e scandaloso" che rappresenta una "minaccia all'aviazione civile e alla sicurezza", ha fatto eco Charles Michel, dopo la riunione tra i leader Ue. Il presidente ha poi ricordato le conclusioni dell'incontro che prevedono la possibilità di imporre nuove sanzioni alla Bielorussia e ha sottolineato l'importanza della risposta unitaria Ue.