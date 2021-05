Minsk sul caso del volo Ryanair: "Atterraggio dopo minaccia di Hamas"

Dopo l'arresto di Roman Protasevich nello scalo bielorusso, cresce la tensione internazionale. La versione di Minsk: il volo è atterrato perché è arrivata una mail di minaccia di Hamas. E il capo dell'Aeronautica bielorussa aggiunge: è stato il capitano a decidere di atterrare a Minsk, “senza pressioni esterne”. Ma Ryanair parla di un "sequestro di Stato". La Farnesina convoca l'ambasciatore bielorusso. Mosca, invece, si dice "scioccata" per le accuse dell'Occidente sulla vicenda Condividi:

Ancora tensioni sulla vicenda del Boeing 737 di Ryanair, proveniente da Atene (Grecia) e diretto a Vilnius (Lituania), che domenica è stato "dirottato" a Minsk (Bielorussia) per motivi di sicurezza. Una volta atterrato, il passeggero Roman Protasevich - voce dell'opposizione bielorussa in esilio e da tempo nel mirino del premier Alexander Lukashenko - è stato arrestato. Oggi emerge che la decisione di far atterrare a Minsk il volo è stata presa dopo che all'aeroporto nazionale di Minsk sarebbe arrivata una mail di minaccia di Hamas. A dirlo è il direttore del dipartimento dell'aviazione del ministero dei Trasporti, Artem Sikorsky. "Noi, i soldati di Hamas, chiediamo che Israele cessi il fuoco a Gaza e chiediamo che l'Ue rinunci al suo sostegno a Israele. I partecipanti al forum economico di Delfi tornano a casa con il volo 4978. Una bomba è stata messa in questo aereo. Se non soddisfate le nostre richieste, esploderà sopra Vilnius", recitava la mail, secondo quanto riportato.

Areonautica bielorussa: volo atterrato senza interferenze approfondimento Aereo dirottato, Ue convoca ambasciatore Bielorussia Inoltre, sempre nelle ultime ore, il capo dell'Aeronautica bielorussa ha fatto sapere che sarebbe stato il capitano a decidere di fare atterrare il volo a Minsk, “senza pressioni esterne”, dopo essere stato avvertito proprio di un allarme bomba. Ma il giorno dopo il dirottamento, il ceo di Ryanair Michael O'Leary parla di "sequestro di Stato" da parte di Minsk.

Le reazioni internazionali Intanto, crescono le tensioni diplomatiche sul caso. Insieme al giornalista oppositore in esilio le autorità bielorusse hanno arrestato almeno un altro passeggero. Come riferisce il servizio russo della Bbc, sarebbe stata arrestata la sua ragazza, una cittadina russa di 23 anni. La Lituania, nel mentre, ha reso noto di aver vietato a tutti i voli di attraversare lo spazio aereo bielorusso. E il ministero degli Esteri tedesco ha annunciato di aver convocato l'ambasciatore bielorusso a Berlino. Poco prima, su richiesta dell'Alto Rappresentante Josep Borrell, il segretario generale del Servizio Europeo per l'Azione esterna, Stefano Sannino, ha convocato l'Ambasciatore della Repubblica di Bielorussia presso l'Unione europea, Aleksandr Mikhnevich. La decisione è stata presa "per condannare il passo inammissibile delle autorità bielorusse". Anche la Farnesina ha convocato l'ambasciatore bielorusso a Roma per esprimere la forte condanna dell'Italia in merito alla vicenda. Nel mentre, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incaricato il governo di preparare un decreto sulla cessazione dei collegamenti aerei tra Ucraina e Bielorussia. Per domani, 25 maggio, è stato anche convocato un incontro a livello degli ambasciatori della Nato per fare il punto sul caso. "Gli alleati si stanno consultando e gli ambasciatori ne discuteranno domani", ha precisato una fonte Nato.

Mosca: shock per accuse occidentali a Minsk Mosca, invece, ha definito "scioccanti" le accuse occidentali contro la Bielorussia, come ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sulla sua pagina Facebook, facendo notare che i Paesi occidentali sono stati in passato colpevoli di "rapimenti, atterraggi forzati e arresti illegali".