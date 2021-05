Volo Bielorussia, video di Protasevich: “Sto bene”. Ma ha viso segnato

Il giornalista d'opposizione, dopo l’arresto a Minsk, è riapparso in un filmato in cui dice di trovarsi in una struttura di detenzione preventiva e “di non avere problemi di salute”. “L'atteggiamento del personale qui è il più corretto e conforme alla legge. Continuo a collaborare con l'indagine e confesso il fatto di organizzare disordini di massa a Minsk", aggiunge. Ma alcuni osservatori hanno notato delle macchie sul suo volto che potrebbero essere lividi. Sanzioni Ue alla Bielorussia Condividi:

"Sono nella struttura di detenzione preventiva n. 1 a Minsk”. Dopo il dirottamento del suo volo e l’arresto all'aeroporto di Minsk, il giornalista d'opposizione Roman Protasevich riappare in un video pubblicato dal canale Telegram pro-governativo bielorusso "Prugne Gialle". Nel filmato, Protasevich dice: “Posso affermare di non avere problemi di salute, incluso il cuore o qualsiasi altro organo. L'atteggiamento del personale qui è il più corretto e conforme alla legge. Continuo a collaborare con l'indagine e confesso il fatto di organizzare disordini di massa a Minsk". Il volto del giornalista però, come scritto dalla testata indipendente Meduza, sembra mostrare segni di percosse.

I dubbi sulle condizioni di Protasevich Nonostante il video, continuano i dubbi sulle condizioni di salute di Protasevich. Nelle scorse ore, la madre Natalia Protasevich aveva dichiarato che "persone degli ambienti medici" l'avevano informata del ricovero di suo figlio in uno degli ospedali di Minsk a causa di problemi cardiaci. Gli interlocutori di Natalia Protasevich avevano aggiunto che suo figlio era in condizioni critiche. Il ministero degli Affari Interni della Bielorussia ha dichiarato che le informazioni sul ricovero non erano affidabili. Il ministero ha confermato che il giornalista si trova nel centro di detenzione preventiva numero 1 di Minsk e che non ha ricevuto alcuna lamentela sul suo stato di salute. Nel video Protasevich appare calmo ma sul lato destro della fronte si può scorgere una macchia, che molti osservatori definiscono un livido e potrebbe essere il segno di percosse.

Le sanzioni dell’Ue leggi anche Minsk sul caso del volo Ryanair: "Atterraggio dopo minaccia di Hamas" Intanto, sono molte le reazioni internazionali. L'Unione europea ha chiesto il rilascio immediato di Roman Protasevich e della sua fidanzata. Inoltre, ha adottato alcune sanzioni contro la Bielorussia, tra cui il divieto per le compagnie aeree bielorusse di volare nello spazio europeo, e ha chiesto alle compagnie europee di evitare lo spazio aereo della Bielorussia. Ha poi invitato l'alto rappresentante a presentare proposte per nuove sanzioni economiche. Poco prima, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha definito il dirottamento “completamente inaccettabile” e ha chiesto “una risposta molto forte”. Ha aggiunto che "il pacchetto economico da 3 miliardi di investimenti pronto ad andare dalla Ue in Bielorussia resta congelato finché la Bielorussia non diventerà democratica".