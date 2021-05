Congo, eruzione vulcano Nyiragongo: 170 bambini dispersi

Oltre 170 bambini risultano dispersi mentre altri 150 sono stati separati dalle famiglie in seguito all'eruzione del vulcano Nyiragongo nell'est del Congo. I dati denunciati dall’Unicef, vengono riportati dalla Bbc online. L'organizzazione ha poi aggiunto che saranno istituiti centri per aiutare i minori non accompagnati. Intanto, il bilancio delle vittime sale a 15, ma è probabile che il numero aumenti mano a mano che le autorità raggiungono le zone più colpite. Migliaia di persone sono fuggite dopo l'eruzione del vulcano che ha distrutto centinaia di abitazioni.