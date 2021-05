Il Principe William alla guida di un Suv elettrico da gara. IL VIDEO

Nel suo tour scozzese focalizzato sull’ambiente, il duca di Cambridge ha avuto l'occasione di guidare un veicolo elettrico Extreme-E. William si è messo al volante sul circuito di Knockhill, dopo aver ricevuto alcune istruzioni sul veicolo. La visita è stata organizzata in vista del summit COP26 che quest’anno avrà luogo a novembre proprio in Scozia, a Glasgow

Nel suo tour scozzese focalizzato sull’ambiente, il Principe William ha avuto l'occasione di guidare un veicolo elettrico Extreme-E. William si è messo al volante sul circuito di Knockhill, il 22 maggio, a Fife, come riporta il Mirror . L’Extreme-E è una nuova serie di off-road racing, che porta Suv elettrici e nuove tecnologie in alcuni degli ambienti più remoti e sfidanti del Pianeta, come spiega il Sunday Times .

La visita di William in Scozia

Il principe William sembra essersi divertito molto nel provare il veicolo e ha detto di essere "entusiasta" dell'esperienza vissuta. Prima di mettersi al volante, e di guidare sul tracciato fangoso, senza particolari problemi, il duca di Cambridge ha ricevuto alcune spiegazioni sul Suv da Catie Munnings, che gareggia per l'Andretti United Extreme E team. William ha anche avuto modo di parlare con gli sviluppatori della tecnoglia, chiedendo loro di non scendere troppo nei dettagli e scherzando sul fatto che troppe informazioni tecniche lo avrebbero confuso. La visita è stata organizzata in vista del summit COP26 che riunisce i leader mondiali per agire contro il cambiamento climatico e che quest’anno avrà luogo a novembre proprio in Scozia, a Glasgow.