Blinken: "Usa non vogliono acquistare la Groenlandia"

Gli Stati Uniti non vogliono acquistare la Groenlandia. La precisazione è arrivata dal segretario di Stato americano Antony Blinken, rispondendo alla domanda di un giornalista. "Possiamo dire - gli è stato chiesto - che gli Usa non cercano di acquistare la Groenlandia?". "E' corretto", ha risposto Blinken. Il segretario di Stato ha così rassicurato sia il primo ministro groenlandese, Mute Egede, sia il ministro degli Esteri danese, di cui l'isola è parte autonoma, Jeppe Kofod, con i quali ha sorvolato in elicottero la più grande isola al mondo. Blinken era in visita in Groenlandia dopo aver partecipato a una riunione del Consiglio artico in Islanda, a suo dire un segnale del desiderio di Washington di rafforzare i legami con "i nostri partner artici, Groenlandia e Danimarca".