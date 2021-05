Austria, amputata a paziente gamba sbagliata. Medici: tragico errore

Le scuse dell'ospedale

Come riporta il The Guardian, la clinica ha rilasciato una dichiarazione sull'accaduto: “Siamo profondamente sconvolti da quanto accaduto il 18 maggio, nonostante gli alti standard qualitativi della nostra clinica, la gamba sbagliata di un paziente è stata amputata". "Dobbiamo capire come questo errore si sia potuto verificare. Vorrei scusarmi pubblicamente", ha poi aggiunto il direttore medico della clinica, durante una conferenza stampa. Al paziente, intanto, è stato offerto un aiuto psicologico. Dovrà inoltre sottoporsi all'amputazione della gamba sinistra. L'intervento "è proggrammato a breve", hanno detto dalla clinica.