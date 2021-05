Israele approva cessate il fuoco a Gaza. Hamas: "Reciproco" dalle 2

Dopo indiscrezioni e smentite, è arrivato il cessate il fuoco a Gaza. Il gabinetto di sicurezza israeliano, alla presenza del premier Benyamin Netanyahu, ha approvato la tregua. I media israeliani riferiscono che non è ancora chiaro quando la tregua, che dovrebbe essere unilaterale, entrerà in vigore: la tv Canale 12 ha riferito che dovrebbe cominciare alle 2 di questa notte (l'una in Italia). Hamas ha confermato che il cessate il fuoco "reciproco" è dalle 2. Secondo a quanto si apprende, il voto del gabinetto di sicurezza israeliano è stato unanime.