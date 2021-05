Israele-Hamas: lanciati 1.500 razzi, nuovi raid dello Stato ebraico

Cresce ancora la tensione tra Israele e Hamas. Prosegue il lancio di razzi da Gaza sul territorio israeliano e, al contempo, aumentano anche i raid aerei dello Stato ebraico sul territorio palestinese. Sono stati 130 i razzi lanciati dalla notte scorsa da Gaza verso Israele: di questi molti sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. Al tempo stesso l'esercito ha risposto colpendo oltre 600 obiettivi militari nella Striscia: tra questi un tunnel di Hamas e anche infrastrutture e centri di comando. Per la prima volta nell'ultima escalation le sirene d'allarme hanno risuonato anche nel Nord di Israele. I voli passeggeri in arrivo all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv sono stati dirottati verso lo scalo di Ramon, vicino ad Eilat, a Sud. Sono circa 1.500 i razzi lanciati da Gaza questa settimana. Biden: lo Stato ebraico "ha il diritto di difendersi". Blinken chiede ad Abu Mazen lo stop ai lanci. Attesa una nuova riunione del Consiglio di sicurezza Onu.

Questa mattina presto, le sirene hanno suonato di nuovo nella metropoli di Tel Aviv, dove i residenti si sono precipitati nei rifugi, ma anche nella Valle di Jezreel, situata nella Galilea, a Nord del Paese. Dall'inizio dell'escalation militare tra Hamas, il movimento islamista armato che governa la Striscia di Gaza, e Israele lunedì sera, circa 1.500 razzi sono stati lanciati dall'enclave palestinese in territorio israeliano, secondo l'ultimo rapporto dell'esercito. Sempre secondo l'esercito, 350 razzi "hanno fallito" e "centinaia" di altri sono stati intercettati dallo scudo missilistico "Iron Dome". Sette persone sono state uccise, tra cui un bambino di 6 anni e un soldato, dal fuoco di razzi o missili anticarro dalla Striscia di Gaza. L'esercito israeliano, da parte sua, ha martellato la Striscia e sta continuando con gli attacchi, come riporta Afp. Secondo l'ultimo rapporto del ministro della salute della Striscia di Gaza, gli scontri degli ultimi giorni hanno provocato 67 morti e 388 feriti in questo impoverito territorio palestinese di due milioni di abitanti.

Blinken sente Abu Mazen. Chiesta nuova riunione Consiglio sicurezza Onu

Intanto il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato di aver parlato con il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen e ha chiesto la fine del lancio di razzi dalla striscia di Gaza verso Israele. "Ho espresso le mie condoglianze per la perdita della vita. Ho sottolineato la necessità di porre fine agli attacchi missilistici e di abbassare le tensioni", ha twittato il funzionario americano. Tunisia, Norvegia e Cina nel mentre hanno chiesto un'altra riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul conflitto, questa volta in pubblico, hanno riferito fonti diplomatiche. La sessione, alla quale dovrebbero partecipare Israele e i palestinesi, sarà la terza riunione del Consiglio di sicurezza da lunedì. Durante le prime due videoconferenze, tenute a porte chiuse, gli Stati Uniti si sono opposti all'adozione di una dichiarazione congiunta del Consiglio di sicurezza volta a fermare gli scontri, ritenendola "controproducente" in questa fase, hanno detto i diplomatici. La compagnia petrolifera statunitense Chevron, nel mentre, ha annunciato la chiusura per ragioni di sicurezza della piattaforma di gas naturale di Tamar, sulla costa israeliana. Lo Stato ebraico ha assicurato che la chiusura non avrà impatto sugli approvvigionamenti energetici.