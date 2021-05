Melinda e Bill Gates, divorzio avviato dal 2019

Melinda Gates cominciò a consultare avvocati divorzisti circa due anni fa quando divennero pubblici i ripetuti incontri di suo marito con Jeffrey Epstein Condividi:

Nuove indiscrezioni sul divorzio miliardario tra Bill e Melinda Gates. Secondo il Wall Street Journal la rottura tra il fondatore di Microsoft e sua moglie era nell'aria da tempo, almeno dal 2019. Secondo la ricostruzione del quotidiano americano, Melinda cominciò a consultare avvocati divorzisti circa due anni fa quando divennero pubblici i ripetuti incontri di suo marito con Jeffrey Epstein, il magnate newyorchese arrestato per traffico sessuale di minorenni nel luglio 2019, trovato impiccato un mese dopo nella cella dove stava scontando la sua pena. Diversi tabloid in questi giorni hanno ricordato l'impegno civile di Melinda per la difesa e la promozione dei diritti delle donne. La stampa americana ha ricordato per esempio i dissapori nella coppia risalenti al 2013 dopo che i coniugi erano stati ospitati nella residenza di Epstein a Manhattan. Un incontro che, stando alle ricostruzioni, non sarebbe stato gradito da Melinda la quale aveva confessato al marito di non trovarsi a suo agio con il tycoon, già all'epoca chiacchierato per le accuse di aver abusato sessualmente di minorenni.

Vecchi dissapori approfondimento Divorzio Bill e Melinda Gates, il patrimonio e i dubbi sulla divisione Nonostante le ritrosie della moglie Bill Gates avrebbe continuato a frequentare Epstein, rassicurando Melinda di non aver mai partecipato ad incontri equivoci o a sfondo sessuale organizzati dal magnate. Una frequentazione proseguita fino all'arresto del finanziere che però determinò anche la decisione di Melinda di avviare le pratiche per il divorzio dopo 27 anni di matrimonio. I Gates avevano comunque deciso di dividere il loro patrimonio, valutato almeno 130 miliardi di dollari, e nei giorni scorsi Bill Gates aveva già trasferito a Melinda vari asset per un valore di quasi 2,4 miliardi di dollari.

Melinda non gradiva l'amicizia Bill con Epstein - ©Ansa