Divorzio Bill e Melinda Gates, il patrimonio e i dubbi sulla divisione

La separazione di una delle coppie più ricche del mondo solleva interrogativi su come sarà ripartito l'impero economico. Non si sa ancora quali siano gli accordi, ma i due hanno annunciato che sul versante filantropico il loro impegno continuerà con la fondazione

Il divorzio tra Bill e Melinda Gates non scalfirà, come annunciato dalla stessa coppia, il sodalizio filantropico che ha il cuore nella fondazione che porta il nome del co-fondatore di Microsoft e di colei che si appresta a diventare l’ex moglie. Ma la separazione solleva interrogativi su come sarà diviso l’impero economico della famiglia che sta per sciogliersi. Bill Gates, secondo l’indice dei miliardari di Bloomberg è la quarta persona più ricca al mondo con un patrimonio stimato di 146 miliardi di dollari (oltre 130 miliardi di euro), 124 miliardi di dollari, secondo la classifica di Forbes. La fondazione Bill&Melinda Gates detiene asset per un valore di oltre 50 miliardi di euro (LA FOTOSTORIA DI BILL E MELINDA GATES).



Il patrimonio fluido di Bill Gates

A prescindere dalle varie classifiche e dagli indici diffusi dai siti specializzati, il patrimonio di Bill Gates è fluido e non facilmente quantificabile. Dal 2000, Gates ha rinunciato alla gestione generale di Microsoft, per dedicarsi maggiormente alla sua fondazione filantropica, poi ha lasciato qualsiasi funzione esecutiva in Microsoft nel 2008. Nel marzo 2020, ha lasciato il Cda di Microsoft. Secondo quanto riportato da Business Insider, non è chiaro quale percentuale della società Gates possieda ora. La quota dovrebbe comunque aggirarsi attorno all'1%, per un valore di oltre 7 miliardi di dollari. Gran parte della partecipazione di Gates nel colosso informatico, circa 35,8 miliardi di dollari, era stata trasferita alla sua fondazione quando si è dimesso l'anno scorso. La maggior parte della ricchezza di Bill Gates attualmente deriverebbe dalla sua holding Cascade Investment, guidata da Michael Larson, e in cui Gates avrebbe investito in energia, immobili, hotel e una decina di società pubbliche, inclusa la Canadian National Railway.

Il patrimonio della Bill&Melinda Gates Foundation

La Bill&Melinda Gates Foundation è considerata l'organizzazione filantropica più grande al mondo, con un patrimonio di oltre 50 miliardi di dollari. La coppia, assieme a un altro super miliardario, Warren Buffett, ha lanciato nel 2010 Giving Pledge, un movimento di miliardari decisi a devolvere in beneficenza metà del proprio patrimonio, sia in vita sia come lascito ereditario. In undici anni a questo club esclusivo di super benefattori hanno aderito più di duecento tra i maggiori miliardari al mondo, singoli, coppie e famiglie, dall'Australia al Sud Africa, dall'Ucraina alla Germania. La separazione di Bill e Melinda, dopo 27 anni di matrimonio, non intaccherà il destino del movimento: entrambi resteranno fedeli al patto. Devolveranno metà del loro patrimonio, ma lo faranno individualmente.