New York, spari a Times Square: ferite una donna e una bambina

Ci sono stati spari nella centralissima Times Square, a New York, nel pomeriggio. Secondo i media americani, sono rimaste ferite una donna e una bimba di tre anni. L'uomo che ha sparato, sarebbe in fuga. Un settore della iconica piazza newyorkese è stato chiuso. Le vittime sono state portate al Bellevue Hospital e non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Colpite madre e figlia

Secondo quanto riferito alla Nbc da tre agenti esperti del New York Police Department, la sparatoria è avvenuta intorno alle 5 del pomeriggio nei pressi dell'angolo tra la West 44th Street e la 7th Avenue. Le vittime sarebbero madre e figlia, secondo il New York Post, che ha citato fonti di polizia. Le forze dell'ordine hanno chiesto alla gente di evitare l'area avvisando anche di possibili rallentamenti nel traffico a seguito delle operazioni per la messa in sicurezza. Le indagini su quanto avvenuto sono in corso.