Donald Trump ha annunciato la formazione del board esecutivo per Gaza. In un post su Truth, il presidente statunitense ha specificato che i componenti del comitato esecutivo sono il segretario di Stato Marco Rubio, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga e Robert Gabriel. Il Board, si legge in una nota, è "formato da leader con esperienza in diplomazia, sviluppo, infrastrutture e strategia economica". "È per me un grande onore annunciare la formazione del Consiglio per la Pace”, ha detto Trump, definendo il Board come “il Consiglio più grande e prestigioso mai riunito in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo". Del consiglio composto da 12 membri, la cui formazione rientra nella fase due del piano eleborato dal presidente statunitense, dovrebbero far parte i principali leader europei, tra i quali la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Come conferma il comunicato della Casa Bianca, a ricoprire il ruolo di Alto Rappresentate per Gaza sarà Nickolay Mladenov, ex inviato Onu per la pace in Medio Oriente (dal 2015 al 2020) ed ex ministro degli Esteri bulgaro. Mladenov fungerà da collegamento sul campo tra il Board of Peace e il comitato tecnico di 15 palestinesi.

La formazione del Board of Peace per Gaza

Come riporta una nota della Casa Bianca, "ogni membro del Consiglio esecutivo supervisionerà un portafoglio definito, fondamentale per la stabilizzazione e il successo a lungo termine di Gaza, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rafforzamento delle capacità di governance, le relazioni regionali, la ricostruzione, l'attrazione di investimenti, i finanziamenti su larga scala e la mobilitazione di capitali". "Gli Stati Uniti rimangono pienamente impegnati a sostenere questo quadro di transizione, lavorando in stretta collaborazione con Israele, le principali nazioni arabe e la comunità internazionale per raggiungere gli obiettivi del Piano Globale", si legge ancora nella nota. "Il Presidente invita tutte le parti a collaborare pienamente con il NCAG, il Board of Peace e la Forza Internazionale di Stabilizzazione per garantire la rapida e proficua attuazione del Piano Globale", conclude il comunicato, specificando che ulteriori nomine saranno annunciate nelle prossime settimane.

Financial Times: "Trump vuole ampliare il Board of Peace a Ucraina e Venezuela"

Come ha riferito il Financial Times, il tycoon starebbe valutando l'ipotesi di ampliare il Board of Peace per Gaza ad altre aree calde, come Ucraina e Venezuela. Secondo il quotidiano britannico però i diplomatici occidentali e arabi avrebbero espresso perplessità sull'idea che concede all'organismo nascente un mandato ben al di là del Medio Oriente. Ma l'amministrazione Trump ritiene che il comitato possa essere un "potenziale sostituito dell'Onu, un organismo non ufficiale parallelo per affrontare i conflitti al di là di Gaza". Come riporta ancora il Financial Times, gli Stati Uniti vorrebbero anche l'istituzione di un comitato esecutivo del "consiglio", di cui faranno parte Steve Witkoff e Jared Kushner.

Meloni: “Italia nel board? Attendiamo, noi disponibili per un ruolo di primo piano”

Anche la premier Meloni si è espressa sull'annuncio di Trump nel corso di un punto stampa all'ambasciata italiana a Tokyo. Per quanto riguarda il Board of Peace per Gaza, "stiamo ancora attendendo le decisioni definitive, abbiamo visto che è stato presentato qualche minuto fa il board di livello esecutivo, quindi più operativo, quello politico manca ancora e su questo aspetterei che ci sia l'ufficialità”. La presidente del Consiglio ha poi ribadito che “abbiamo sempre dato e stiamo dando la nostra disponibilità ad avere un ruolo di primo piano nella realizzazione e la costruzione del piano di pace per il Medio Oriente, che consideriamo un'occasione unica in un contesto molto complesso e molto fragile".