Vino senza alcol e diluito con l'acqua, la proposta della Ue

L’allarme di Coldiretti

approfondimento

Un inganno legalizzato per Coldiretti che si impegna da subito a contrastare questa proposta che rischia di compromettere la principale voce dell’export agroalimentare nazionale. A parlare è il presidente Ettore Prandini: “Togliere l’alcol dal vino sarebbe un precedente pericolosissimo che metterebbe fortemente a rischio l’identità del prodotto vinicolo italiano ed europeo, anche perché la definizione "naturale" e legale del vino vigente in Europa prevede il divieto di aggiungere acqua». Ma questo è solo l’ultimo via libera dato da Bruxelles ai danni delle aziende vinicole. Tempo fa infatti era già arrivato l’ok ai paesi del Nord Europa per l’aggiunta di zucchero capace di aumentare la gradazione e il via libera alla produzione di vino ottenuto non da uva ma dalla fermentazione di frutta come lamponi al ribes. Vedremo come andrà a finire, per il momento Cin Cin!