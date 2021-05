Razzo cinese in caduta sulla Terra, le ultime novità

"Non è ancora possibile escludere la remota possibilità che uno o più frammenti possano cadere sull’Italia”. È questa la valutazione degli esperti italiani sul rientro incontrollato nell’atmosfera terrestre del secondo stadio del razzo cinese “Lunga marcia 5B” , in caduta libera verso il nostro pianeta. Nella serata di giovedì, per seguire le operazioni di rientro e analizzare i possibili scenari, si è svolta la prima riunione del tavolo tecnico al Dipartimento della Protezione Civile alla quale hanno partecipato, oltre all'Agenzia spaziale italiana, un membro dell'ufficio del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio e rappresentanti di Vigili del fuoco, Coi, Ministero degli Esteri, Enac, Enav, Ispra e la Commissione Speciale di Protezione civile della Conferenza delle Regioni. Le previsioni parlano del 9 maggio, con un'ampia finestra di incertezza, come data del possibile “rientro incontrollato” del razzo sulla Terra.

Media Cina minimizzano: nessun rischio

Secondo il cinese Global Times, i detriti del razzo lanciato dalla Cina la scorsa settimana per mandare in orbita il modulo centrale della sua stazione spaziale permanente, quello che ospiterà i tre astronauti, è probabile che cadano in acque internazionali. Una risposta che minimizza le preoccupazioni internazionali secondo cui il vettore, del peso di almeno 270 tonnellate potrebbe invece causare danni ricadendo sulla Terra. Sul rientro del Long March 5B, decollato dall'isola di Hainan il 29 aprile trasportando il modulo "Tianhe", i tempi e le modalità restano poco chiari, ma il tabloid del Quotidiano del Popolo, la 'voce' del Partito comunista cinese, ha descritto le news sul razzo "fuori controllo" e che potrebbe provocare danni come una "campagna occidentale". La situazione "non merita la creazione di panico", sulla base degli addetti ai lavori.

Cina: nessuna minaccia per oceani

"La maggior parte dei detriti - scrive il tabloid - brucerà durante il rientro, lasciando solo una piccolissima porzione che potrebbe cadere sulla Terra, potenzialmente su aree lontane dalle attività umane o nell'oceano", ha affermato Wang Yanan, direttore della rivista Aerospace Knowledge. Il Global Times ha anche citato l'esperto aerospaziale Song Zhongping dicendo che la rete di monitoraggio spaziale cinese terrà sotto stretto controllo le aree nella rotta di volo del razzo e adotterà misure per evitare danni alle navi in transito, mentre il carburante ecologico usato dal Long March 5B non sarebbe una minaccia per l'oceano, ha aggiunto. "Nel complesso, è un'altra promozione della cosiddetta 'minaccia spaziale cinese' adottata da alcune forze occidentali", ha detto Song.