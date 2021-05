Londra, incendio in un palazzo nel quartiere Poplar

Le fiamme sono divampate in un edificio di 19 piani, soprattutto nell’ottavo, nel nono e nel decimo piano. A darne notizia su Twitter sono stati gli stessi vigili del fuoco intervenuti sul posto

Un incendio è divampato in un palazzo di Londra nel quartiere Poplar, nella zona est della città. Sul posto sono arrivati un centinaio di vigili del fuoco con numerosi mezzi per cercare di domare le fiamme ed evitare ulteriori propagazioni che potrebbero aggravare la situazione.

Un palazzo di 19 piani

Il palazzo di 19 piani, in cui si è propagato l'incendio, è situato in Fairmont Avenue e le fiamme hanno colpito soprattutto l’ottavo, il nono e il decimo piano dell'edificio. Sono stati gli stessi pompieri di Londra a diffondere la notizia su Twitter: “I vigili del fuoco stanno affrontando un incendio in un condominio di 19 piani a Poplar. Parti dell'8°, 9° e 10° piano sono colpite dall’incendio. Ora ci sono 20 autopompe sulla scena”, hanno scritto sul social.