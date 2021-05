Giornata mondiale del Migrante, Papa Francesco: nessuno sia escluso

Nel messaggio Francesco ha invitato a pensare sempre di più al plurale: “Verso un noi sempre più grande, tutti abbiamo bisogno degli altri, nessuno si salva da solo”. Condividi:

Una chiesa sempre più cattolica e sempre più universale. E’ l’augurio che Papa Francesco ha voluto lanciare nel messaggio che ha scritto per la 107ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che sarà celebrata il prossimo 26 settembre. Un messaggio che si è aperto parlando del dopo pandemia: “Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove forme di autoprotezione egoistica. Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più gli altri', ma solo un noi".

Aiutare gli altri per un futuro a colori approfondimento Migranti morti in mare, Papa Francesco: "È il momento della vergogna" “A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più' grande, a ricomporre la famiglia umana, per costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, assicurando che nessuno rimanga escluso. Il futuro delle nostre società' è un futuro a colori, arricchito dalla diversità e dalle relazioni interculturali. Per questo dobbiamo imparare oggi a vivere insieme, in armonia e pace. Il tempo presente, però ci mostra che il 'noi' voluto da Dio è rotto e frammentato, ferito e sfigurato - avverte Francesco - E questo si verifica specialmente nei momenti di maggiore crisi, come ora per la pandemia". Il Covid non fa distinzione tra le persone che siano uomini o donne, ricchi o poveri, bianchi o di colore. E la paura del pontefice è che a farne le spese siano proprio i più deboli. "I nazionalismi chiusi e aggressivi e l'individualismo radicale sgretolano o dividono il 'noi', tanto nel mondo quanto all'interno della Chiesa. E il prezzo più alto lo pagano coloro che più facilmente possono diventare gli 'altri': gli stranieri, i migranti, gli emarginati, che abitano le periferie esistenziali".

Uscire in strada per curare chi ha bisogno approfondimento Vaticano, il Papa visita i poveri in attesa di vaccinazione Ed è proprio nelle zone meno centrali delle città che il Papa chiede di andare per donare quell’aiuto che può rendere tutti migliori. “Tra gli abitanti delle periferie troveremo tanti migranti e rifugiati, sfollati e vittime di tratta, ai quali il Signore vuole sia manifestato il suo amore e annunciata la sua salvezza. Oggi la Chiesa è chiamata a uscire per le strade delle periferie esistenziali per curare chi è ferito e cercare chi è smarrito, senza pregiudizi o paure, senza proselitismo, ma pronta ad allargare la sua tenda per accogliere tutti”