Migranti morti in mare, Papa Francesco: "È il momento della vergogna"

Il Pontefice ha ricordato la tragedia degli scorsi giorni in cui hanno perso la vita 130 persone: "Sono vite umane che per due giorni interi hanno implorato invano aiuto: un aiuto che non è arrivato"

"Sono molto addolorato"

"Vi confesso che sono molto addolorato per la tragedia che ancora una volta si è consumata nei giorni scorsi nel Mediterraneo - ha detto Bergoglio - 130 migranti sono morti in mare". "Preghiamo per questi fratelli e sorelle - è poi l'invito del Pontefice - e per tanti che continuano a morire in questi drammatici viaggi. Anche preghiamo per coloro che possono aiutare, ma preferiscono guardare da un'altra parte. Preghiamo in silenzio per loro".