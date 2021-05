Città del Messico, crolla ponte al passaggio metro: almeno 15 morti

La struttura ha ceduto nei pressi della stazione di Olivos, sulla linea sopraelevata a sud della capitale. Le televisioni locali hanno mostrato dozzine di vigili del fuoco e soccorritori lottare per liberare i passeggeri del treno tra macerie, cavi e pezzi di metallo contorti. Poi i soccorsi si sono fermati "per il rischio di altri crolli", in attesa dell'arrivo di una gru

A Città del Messico un ponte dell'Aerotrén, la metropolitana sopraelevata, è crollato durante la notte mentre un treno lo attraversava. Nell’incidente sono morte almeno 15 persone e ci sono circa 70 feriti. Il ponte ha ceduto nei pressi della stazione di Olivos, sulla linea 12 della metropolitana a sud della capitale. Le televisioni e i siti locali, tra i quali Aristegui Noticias , hanno mostrato dozzine di vigili del fuoco e soccorritori lottare per liberare i passeggeri del treno tra macerie, cavi e pezzi di metallo contorti. Poi i soccorsi si sono fermati "per il rischio di altri crolli" e riprenderanno all'arrivo di una gru, ha spiegato la sindaca della metropoli Claudia Sheinbaum, parlando con i giornalisti sul luogo dell'incidente.

Il video del crollo sui social

L'incidente è avvenuto attorno alle 22.30 ora locale (le 5.30 in Italia).. Un filmato pubblicato da Milenio TV, anche su Twitter, mostra il momento del crollo con il ponte che si accascia sulle auto che stavano passando sotto. La sindaca ha confermato che al momento le vittime sono 15 e i feriti 70, di cui 34 trasferiti in ospedale. "Avvieremo tutte le indagini necessarie per scoprire le cause dell'incidente", ha detto Sheinbaum.