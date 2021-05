Mezzaluna libica: 50 vittime in nuovo naufragio

La denuncia dell'Unhcr

Naufragio al largo della Libia, si temono oltre 100 vittime

Solo ieri sera 97 persone, che erano alla deriva da almeno dodici ore in mare, erano state intercettate dalla Guardia costiera libica e riportate indietro, dopo che le Ong avevano chiesto l'intervento di mercantili che erano stati inviati sul posto, non ritendendo la Libia un "porto sicuro". Secondo Tarik Argaz, portavoce dell'Unhcr in Libia, sono oltre 700 i migranti riportati in Libia negli ultimi giorni, "solo per finire in detenzione arbitraria". "E' necessario - ha aggiunto Argaz - fornire urgentemente vie legali per uscire dalla Libia per evitare che accadano tragici incidenti in mare e per frenare il traffico di esseri umani". Carlotta Sami, portavoce dell'Unhcr, ricorda che fra queste 700 persone ci sono "anche bambini molto piccoli e persone che hanno bisogno di assistenza. La Libia non è un porto sicuro".