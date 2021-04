Naufragio al largo della Libia, si temono oltre 100 vittime

Finora avvistati in mare 13 cadaveri ma è stato impossibile recuperarli per il maltempo. Secondo quanto riferito dall'equipaggio della Ocean Viking, 130 persone erano a bordo di un gommone che aveva tentato la traversata in condizioni di mare proibitive

Nuova tragedia al largo della Libia, potrebbero essere almeno un centinaio le vittime di un naufragio di migranti avvenuto nel Mediterraneo. Secondo quanto riferito dall'equipaggio della Ocean Viking, 130 persone erano a bordo di un gommone che aveva tentato la traversata in condizioni di mare proibitive e di cui si sono perse le tracce a nord-est di Tripoli. Tredici cadaveri sono stati finora avvistati in mare ma non è stato possibile recuperarli. Uomini, donne, forse anche bambini. L’allarme era stato lanciato dall’Alarm Phone che in 48 ore aveva avvisato tre barche in difficoltà in acque internazionali: “Abbiamo parlato con le autorità libiche, - hanno detto - e fanno sapere che non usciranno in mare a causa del meteo. Le autorità dell’Unione europea e della Libia stanno lasciando morire le persone. Tutto il giorno abbiamo chiesto un intervento, ma hanno rifiutato”.

I soccorsi

Poi, quando erano stati persi i contatti con l’imbarcazione, sono usciti in mare l’Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranée e tre mercantili. Quello che si sono trovati davanti è stato il relitto del gommone che aveva a bordo centotrenta migranti. “Dopo ore di ricerca, la nostra peggiore paura si è avverata”, hanno detto dall’Ocean Viking, “abbiamo visto almeno dieci corpi in mare e nessun sopravvissuto. Abbiamo il cuore spezzato”.