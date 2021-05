3/17

Il 73% dei 180 Paesi valutati da Reporter Senza Frontiere è caratterizzato da situazioni ritenute "gravissime", "difficili" o "problematiche" per la professione giornalistica, quei territori colorati in nero, rosso o arancione sulla mappa del mondo disegnata da Rsf. La cifra rimane stabile rispetto all'anno scorso. Solo 12 Paesi su 180, ovvero il 7%, contro l'8% del 2020, mostrano una "buona situazione": una percentuale che "non è mai stata così ristretta dal 2013", secondo Rsf (foto Rsf)