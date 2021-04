Usa, 26enne ispanico muore soffocato dalla presa di un poliziotto

Un uomo immobilizzato faccia a terra, il ginocchio di un agente di polizia che preme all’altezza del torace nonostante la voce flebile implori “don’t do it” (non lo fare). Si tratta delle immagini di un video che riprende gli attimi prima del decesso di un 26enne morto in California durante quello che avrebbe dovuto essere un fermo. Immagini che riportano alla mente l’uccisione di George Floyd.

Il video shock

Il video shock è stato diffuso solo ora, ma risale al giorno prima della sentenza per l'ex agente Derek Chauvin poi condannato per la morte di George Floyd, avvenuta il 25 maggio 2020. Mario Arenales Gonzales, questo il nome del 26enne, era di origini ispaniche. Il 19 aprile 2021 la polizia interviene dopo due segnalazioni: la prima indicava Gonzalez come l'uomo che aveva rubato due bottiglie di alcolici in uno store; la seconda era partita da un residente che aveva segnalato la presenza di un ubriaco che parlava da solo, vicino a casa sua. Le immagini della bodycam di uno degli agenti intervenuti dura poco meno di un'ora. All'inizio si vede Gonzalez, fermo in una piccola area verde, parlare confusamente, ma in modo pacato, con gli agenti, che gli chiedono cosa stesse facendo. Ai suoi piedi si vede una cesta con due bottiglie. Dopo averlo fermato e portato via, Gonzalez viene immobilizzato e spinto a terra, a faccia in giù. Dopo 5 minuti in quella posizione, un poliziotto gli fa un massaggio cardiaco, ma Mario Arenales Gonzales ha già smesso di respirare.