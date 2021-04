Biden riconosce genocidio armeni. Turchia convoca ambasciatore Usa

Le dichiarazioni di Biden e la risposta della Turchia

Come riporta l’agenzia stampa statale turca Anadolu, la convocazione dell’ambasciatore americano arriva dal ministro degli Esteri turco il quale aveva già fatto sapere: "Respingiamo e denunciamo con la massima fermezza la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti sugli eventi del 1915". Le tensioni si sono innescate dopo che il presidente statunitense ha riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca, spiegando che vuol dire "confermare la storia", e "non incolpare" la Turchia. "Ma vogliamo che questo non accada mai più”, ha sostenuto Biden. "La Turchia non ha lezioni da prendere da nessuno sulla propria storia”, ha prontamente replicato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. In proposito, poi, anche Erdogan ha denunciato "la politicizzazione da parte di terzi" del dibattito sul genocidio in un messaggio rivolto al patriarca armeno a Istanbul. "È un passo potente”, lo ha invece definito il primo ministro armeno Nikol Pashinyan.