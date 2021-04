Usa, altri due afroamericani uccisi dalla polizia

Ieri, nel giorno del verdetto di condanna contro l'ex agente che ha causato la morte di George Floyd, altre due persone afroamericane sono stati uccise dalla polizia negli Stati Uniti: una 15enne in Ohio e un 40enne in North Carolina. Ancora proteste. "Il razzismo sistemico è una macchia per l'anima del nostro Paese", ha detto Biden commentando la sentenza Floyd Condividi:

Nel giorno del verdetto di condanna nel processo contro l'ex agente che ha causato la morte di George Floyd, altre due persone afroamericane sono state uccise dalla polizia negli Stati Uniti: si tratta di una 15enne in Ohio e di un 40enne in North Carolina. Gli Usa esultano per il verdetto L’agente Chauvin attende in carcere, isolato per motivi di sicurezza, la pena che il giudice Peter Cahill emetterà tra 4 settimane: secondo il codice rischia sino a 75 anni per i tre capi di imputazione, una trentina in base alle linee guida del Minnesota. Dipenderà anche da attenuanti e aggravanti. Il 23 agosto invece comincerà il processo contro gli altri tre ex poliziotti accusati di favoreggiamento nell'omicidio, ora in libertà dopo il versamento di una cauzione di 750 mila dollari: sulla carta rischiano fino a 40 anni di carcere. L’esito del processo Floyd ha scatenato momenti di giubilo in molte città americane. “Un passo da gigante nella marcia verso la giustizia nel Paese", lo ha definito Joe Biden, ammonendo che "le sue ultime parole, 'non riesco a respirare', non possono morire con lui". "La giuria ha fatto la cosa giusta", hanno esultato Barack Obama e Michelle. "Giustizia è fatta", ha twittato il patrono della Nba Adam Silver. "Finalmente riesco a respirare di nuovo", ha sospirato il fratello della vittima, che Biden ha promesso di portare alla Casa Bianca con tutta la famiglia.

Due nuovi omicidi leggi anche Processo George Floyd: l'ex agente Chauvin condannato per omicidio Ma negli Usa proseguono gli episodi di brutalità e discriminazioni sistemiche della polizia che negli ultimi anni hanno causato quasi mille morti. Come l'uccisione di una adolescente afroamericana a Columbus, Ohio, proprio poco prima della sentenza Floyd. La polizia aveva risposto alla segnalazione di una lite e quando è arrivata sul posto ha trovato una scena concitata con diverse persone di fronte al giardino di una casa. Nel video della body cam di un agente si vede una ragazza che si avventa contro una donna, dopo che un'altra è caduta a terra, e viene raggiunta da diversi colpi mentre brandisce un coltello, accasciandosi al suolo ancora viva mentre l'uomo in divisa continua a tenerle puntata contro la pistola. Inutile però la corsa all'ospedale. La vittima, Makiyah Bryant, aveva 15 anni e viveva in una famiglia adottiva nelle vicinanze. "Il poliziotto ha sparato per difendere un'altra donna", hanno spiegato i suoi superiori, ma intanto è stato sospeso in attesa della conclusione delle indagini. La diffusione del video, in cui si vede chiaramente il coltello, ha contribuito a sedare per il momento gli animi della comunità locale.

Agente uccide altro afroamericano in North Carolina vedi anche Minneapolis, proteste e arresti dopo l’omicidio di Daunte Wright. FOTO Sempre ieri la polizia ha ucciso in North Carolina un altro afroamericano. Si tratta di Andrew Brown, 40 anni, padre di dieci figli, "ferito mortalmente" da un agente che stava notificando un mandato di perquisizione a Elizabeth City, ha riferito la polizia. Stando ai media locali, l'uomo è stato colpito mentre si allontanava dagli agenti al volante della sua auto, senza armi, secondo la sua famiglia. Lo sceriffo locale Tommy Wooten ha promesso "trasparenza" sull'episodio, assicurando che la body cam dell'agente che ha sparato era in funzione, anche se non ha ancora visto le immagini.