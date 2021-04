Regno Unito, la Regina Elisabetta compie oggi 95 anni

Un compleanno "triste"

Principe Filippo, la regina Elisabetta lo ricorda con una foto inedita

Secondo quanto raccontato dal figlio Andrea, la regina “sente un vuoto enorme” per l’assenza di colui che ha definito “semplicemente la mia forza”. A causa delle restrizioni anti-Covid, Elisabetta non potrà avere accanto la sua numerosa famiglia al completo ma pare che i suoi cari si siano organizzati al meglio pianificando visite a rotazione per farle compagnia e non lasciarla mai sola. Secondo quanto riportano i tabloid britannici si daranno il cambio la figlia Anna, Camilla (duchessa di Cornovaglia e moglie del principe Carlo) e Sofia (contessa di Wessex e moglie del principe Edoardo). Kate Middleton, duchessa di Cambridge e moglie del nipote William, avrà un ruolo più distanziato perché non è stata ancora vaccinata. Non ci sarà Harry, ripartito per la California dove oramai vive con la moglie Meghan Markle.