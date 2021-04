Uk, anziani separati da pandemia si riabbracciano dopo 8 mesi. VIDEO

"È stato meraviglioso! È così bello rivederlo. Da quando ci siamo separati ho pianto tanto, ora finalmente possiamo stare insieme", ha detto la donna che non vedeva il marito dallo scorso settembre

Gordon e Mary non si vedevano da otto mesi per le restrizioni anti-Covid. Sono sposati da 68 anni e il loro emozionante abbraccio è stato ripreso e diffuso via social dalla casa di riposo Baily House Care Home di Mansfield, nel Regno Unito (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).