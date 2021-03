Covid, la foto simbolo dell’infermiera che abbraccia il bambino

Un’infermiera bardata con tutte le protezioni anti-Covid coccola un bambino di 7 mesi positivo al Coronavirus e ricoverato per un intervento delicato. La foto è stata scattata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Salesi di Ancona il 3 marzo scorso e, appena diffusa dal Resto del Carlino , è diventata subito virale. "Sia io che mio figlio – ha spiegato la mamma del bambino - eravamo positivi al Covid, non potevo vederlo e così mi hanno mandato questa immagine di umanità e professionalità" ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - QUANDO MI VACCINO? - I NUMERI DELLA PANDEMIA ).

La mamma del bimbo: "Quella foto un ritorno alla vita"

"Il personale della rianimazione è stato esemplare, non lo dimenticherò – ha detto ancora la mamma, Roberta Ferrante, al Resto del Carlino – In particolare una dottoressa che mi chiamava sempre per tenermi aggiornata sulle condizioni di mio figlio. C’è stata una frase che mi ha tranquillizzato visto che non potevo essere lì con lui: ‘stia tranquilla signora, di suo figlio ce ne occupiamo noi, lei non si deve preoccupare’ e così è stato. Nel momento più drammatico della mia vita sentirmi dire questo e poi vedere quella foto lontana da mio figlio, è stato un ritorno alla vita dopo un incubo durato giorni".