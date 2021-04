Usa, morto in carcere Bernie Madoff

Uno dei maggiori truffatori della storia degli Stati Uniti è deceduto a 82 anni in carcere per cause naturali, secondo quanto scrivono i media americani. Era stato arrestato nel dicembre del 2008 e condannato a 150 anni di carcere per frode e riciclaggio

Bernie Madoff, l'ideatore di una delle maggiori truffe della storia, è morto in carcere, al Federal Medical Center di Butner, in Carolina del Nord, come scrive Ap. L’uomo sarebbe deceduto per cause naturali. L'anno scorso l'avvocato di Madoff aveva chiesto che il suo cliente potesse uscire di prigione per via delle condizioni di salute precarie, ma la richiesta era stata respinta.