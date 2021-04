Italia-Usa, 160 anni di rapporti: Di Maio incontra Blinken

Si commemorano oggi i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Usa, con un evento all'Ambasciata italiana a Washington a cui prenderà parte il ministro degli Esteri, che ieri ha incontrato il segretario di Stato statunitense e oggi ha in programma anche un incontro con la Pelosi e la partecipazione a un omaggio per il poliziotto ucciso davanti Capitol Hill

Un maggior impegno statunitense sulla Libia, un asse per accelerare la campagna vaccinale in Europa anche per fronteggiare la 'geopolitica dei vaccini' russo-cinese e una disponibilità della Casa Bianca a discutere di una tassa sugli over the top, i titani della Rete: è quanto ha incassato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo aver incontrato a Washington il segretario di Stato Antony Blinken, nell’ambito delle commemorazioni per i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Usa. Oggi Di Maio partecipa alle celebrazioni, ha in programma un incontro con la Pelosi e la presenza a un omaggio per il poliziotto ucciso davanti Capitol Hill.

L’incontro con Blinken

Di Maio è il primo ministro straniero ad essere ricevuto in persona dall'amministrazione Biden. Un incontro cordiale durato circa un'ora e al quale ha partecipato a sorpresa anche l’inviato speciale per il clima John Kerry, con cui sono stati trattati i temi del climate change nell'ambito del G20 a presidenza italiana. "La forte partnership tra Stati Uniti e Italia non è mai stata così importante", ha dichiarato Blinken twittando una foto con Di Maio al Dipartimento di Stato, dopo aver definito "cruciali la voce e la leadership" di Roma in tutti i dossier condivisi.