Glossario cambiamento climatico: le parole chiave in ordine alfabetico

Una lista dei termini indispensabili per parlare del riscaldamento globale, conoscere meglio il fenomeno del climate change e combatterlo insieme. Una terminologia fondamentale per affrontare correttamente un tema urgente che riguarda l'interno pianeta

Il cambiamento climatico è un tema che ormai da anni è diventato di stretta attualità. Ma di cosa si tratta esattamente? E cosa significano i termini che sempre più spesso si usano per parlare di questo fenomeno? Ecco un breve glossario per capire meglio il climate change. Una lista in ordine alfabetico delle parole chiave per parlare del riscaldamento globale e combatterlo insieme. Una terminologia fondamentale per affrontare correttamente un tema urgente che riguarda l’interno pianeta. Alcuni di questi concetti sono ormai noti a tutti, altri sono più particolari. Vediamo quali sono (LO SPECIALE IMPACT: SOLUZIONI PER UNA CRISI)

Accordo di Parigi approfondimento Clima, entro il 2100 le estati potrebbero durare 6 mesi: ecco perché Un trattato internazionale legalmente vincolante sui cambiamenti climatici adottato da 196 parti alla COP21, a Parigi, nel 2015. Il suo obiettivo è limitare il riscaldamento globale tornando a farlo scendere di 2 gradi. Ogni cinque anni i Paesi devono presentare i loro piani per raggiungere questo obiettivo. Adattamento Parola simbolo della natura, che oggi rappresenta una sfida importante anche per l’uomo, che deve adattarsi ai cambiamenti del pianeta. Per far fronte agli effetti del cambiamento climatico bisogna intervenire sulle cause, sui processi di produzione, sulle strutture, ma anche ad esempio costruire difese contro le inondazioni, oppure pensare a coltivazioni resistenti alla siccità. Biodiversità Un termine che indica l’essenziale pluralità delle forme di vita in un determinato ambiente. Sono tanti gli organismi viventi che concorrono a costruire il delicato equilibrio di un ecosistema. La scomparsa di un singolo animale può spesso avere conseguenze sull’intero ambiente.

Biomasse e biocarburanti approfondimento Clima: con energia prodotta da scarti la Co2 diventa risorsa La biomassa è la materia organica che proviene da piante e animali, dallo sterco ai trucioli di legno. Questa può essere utilizzata per produrre energia pulita e a basso impatto ambientale. Dalle biomasse si possono così derivare biocarburanti, energia meno inquinante che si inserisce nella catena del riciclo. Cambiamento climatico È il concetto che tiene insieme tutti gli altri. L’effetto a cui si va incontro quando non si interviene sulle produzioni e sullo stile di vita. Il clima della Terra sta cambiando, determinando variazioni del livello del mare, scioglimento dei ghiacciai e generale riscaldamento globale. CO2 Anidride carbonica. È uno degli elementi che serve a determinare il livello di saturazione di un ambiente. Paesi, aziende e organizzazioni, possono fissare dei tetti massimi di produzione di CO2 per soddisfare gli impegni di riduzione delle emissioni. Per evitare l’eccessiva diffusione della CO2 nell’aria esistono anche delle pratiche di stoccaggio in particolari serbatoi.

CO2, carbon credits e carbon tax approfondimento Clima: Sardegna studia adattamento ovini a stress da caldo Riducendo le emissioni di CO2 o di altri gas a effetto serra in un'area, si può ottenere una deroga per compensare le emissioni altrove. Un “credito” che si può ottenere piantando alberi o favorendo lo sviluppo di energie rinnovabili. Chi produce troppo gas serra va incontro invece a una specifica tassa per ogni tonnellata di gas prodotta. COP26 COP, ovvero conferenza delle parti. È ora attesa la ventiseiesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Stavolta si terrà a Glasgow, dall’1 al 12 novembre 2021. I leader mondiali si riuniranno ancora una volta per concordare le azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi e quelli della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Finanziamenti per il clima Si è finalmente cominciato a investire su soluzioni che favoriscono svolte green e a basso impatto ambientale. Finanziamenti locali, nazionali o internazionali, che cercano di supportare azioni di mitigazione e adattamento per affrontare il cambiamento climatico.

Giustizia climatica approfondimento La Green economy di Biden Il clima non è soltanto un argomento scientifico, ma riguarda anche i diritti umani. Ci sono molte persone e comunità che risultano più vulnerabili e minacciate dagli effetti del cambiamento climatico. Realtà che hanno diritto alla propria conservazione e che vanno difese. Greenwashing È un termine inglese che sta a indicare le operazioni di facciata di un’azienda o di un’organizzazione che vuole apparire “green” senza operare nella sostanza per una effettiva svolta ambientalista. Il tutto volto a presentare un’immagine pubblica "ripulita", rispettosa dell’ambiente, che però non corrisponde ad azioni reali. IPCC Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change). Un foro scientifico nato nel 1988 dall’unione di due organismi delle Nazioni Unite: l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP). Lo scopo di questo gruppo è lo studio del riscaldamento globale.

Mix energetico approfondimento Clima, accordo fra Sky Italia e Ministero dell’Ambiente per la Cop 26 Quello della diversità delle fonti energetiche è un altro tema importante. In aree in cui prevale l’uso esclusivo di energie non rinnovabili (dal gas al carbone), occorre diversificare allargandosi all’uso delle energie rinnovabili, come l’eolico, il solare, l’idroelettrico. NDC Una sigla che sta per “Nationally Determined Contributions”, ovvero “Contributi Nazionali Determinati”. Si tratta degli obiettivi climatici che le nazioni si sono date per contribuire a mantenere la crescita della temperatura globale. Riscaldamento globale È sinonimo di “cambiamento climatico” se si considera la tendenza generale verso l’aumento della temperatura globale. Tra le principali cause c’è l’aumento dei livelli di gas serra, come CO2, CFC e altri agenti inquinanti.