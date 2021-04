Reuters, Alessandra Galloni nuova direttrice: prima donna in 170 anni

Per la prima volta in 170 anni l'agenzia Reuters sarà diretta da una donna, Alessandra Galloni. Romana, 47 anni, la neo direttrice si è laureata all’università di Harvard nel 1995 e ha ottenuto un master alla London School of Economics nel 2002. Lavora alla Reuters dal 2013, dopo aver lavorato per 13 anni al Wall Street Journal, specializzandosi in economia e finanza e lavorando come corrispondente da Londra, Parigi e Roma.

Il post su Twitter

Alessandra Galloni sostituirà Stephen J. Adler, che andrà in pensione dopo aver guidato la redazione negli ultimi dieci anni. Sotto la sua guida, Reuters ha ricevuto centinaia di premi giornalistici, tra cui sette Premi Pulitzer, la più alta onorificenza del settore. “Sono onorata di guidare la più grande agenzia di stampa al mondo” ha postato su twitter la neodirettrice la cui nomina è stata salutata, tra i tanti, dal sottosegretario agli Affari europei Vincenzo Amendola che su Twitter ha parlato di “orgoglio italiano”.