Olimpiadi Pechino 2022, Usa valutano boicottaggio giochi invernali

Gli Stati Uniti pensano a un boicottaggio delle Olimpiadi invernali, in calendario l'anno prossimo a Pechino. Lo ha annunciato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price: "E' qualcosa di cui vogliamo certamente discutere con gli alleati. Crediamo che un approccio coordinato non sarebbe solo nel nostro interesse, ma anche nell'interesse dei nostri alleati e partner", ha detto, senza rivelare la posizione dell'amministrazione sulla questione. Poi Price ha chiarito in un tweet: "Come ho detto non abbiamo nessun annuncio da fare sulle Olimpiadi di Pechino. Il 2022 è ancora lontano, ma continueremo a consultarci strettamente con i nostri alleati e partner per definire le nostre preoccupazioni comuni e stabilire il nostro approccio comune al partito comunista cinese".