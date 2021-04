Israele, Netanyahu in tribunale a Gerusalemme

Le accuse, che il leader israeliano ha sempre respinto, riguardano corruzione, frode e abuso di potere in tre distinte inchieste giudiziarie. Questa è la terza volta che il politico appare in aula dall'inizio del processo

Riprende il processo a carico del premier Benjamin Netanyahu . Il leader israeliano è arrivato questa mattina nella sede della Corte distrettuale di Gerusalemme. Le accuse - da lui sempre respinte - riguardano corruzione, frode e abuso di potere in tre distinte inchieste giudiziarie. Questa è la terza volta che Netanyahu appare in tribunale dall'inizio del processo.

Rivlin avvia le consultazioni

Intanto, alle 9:30 ora locale (le 8:30 in Italia) il presidente Reuven Rivlin ha avviato le consultazioni con i partiti per la formazione del nuovo governo. Il Likud sarà la prima formazione ad essere ascoltata. Dalle urne non è uscito un vincitore netto: nessuno dei due blocchi principali ha infatti la maggioranza di 61 seggi necessaria per creare un governo.