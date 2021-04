Australia, polpo gigante aggredisce geologo in spiaggia. VIDEO

Lance Karlson, che ha girato il video diffuso da Storyful, in precedenza aveva visto il polpo attaccare un gabbiano. Si è avvicinato per riprendere la scena, ma l'animale ha provato a scagliarsi anche contro di lui

Un polpo si è scagliato contro un bagnante a Dunsborough, nell'Australia occidentale, il 18 marzo scorso. Lance Karlson, che ha girato questo filmato diffuso poi da Storyful, ha detto di aver individuato il polpo che attaccava un gabbiano e ha portato sua figlia in riva per dare un'occhiata più da vicino. Il video cattura il momento in cui la creatura marina si avvicina a Karlson e poi gli si lancia contro.

Segni rossi sul corpo

In un secondo momento, mentre Karlson stava nuotando da solo, racconta che il polpo è ritornato all'attacco. In questo altro episodio gli ha anche lasciato dei segni rossi sul collo, effetto dei tentacoli che, gettati addosso con forza, lo hanno come frustato.