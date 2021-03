Hong Kong, riforma elettorale: Cina avrà diritto di veto sui candidati

Il modello "un Paese, due sistemi"

Per la Cina la riforma attuerà "in modo completo e accurato" il modello 'un Paese, due sistemi', con cui Pechino si rapporta all'ex colonia britannica - e che viene considerato in Occidente ormai ampiamente deteriorato - e l'attuazione del principio secondo cui "i patrioti governano Hong Kong", grazie al quale verranno marginalizzate le voci pro-democrazia della città. L'obiettivo, prosegue la nota del ministero degli Esteri, è quello di "sviluppare gradualmente un sistema democratico conforme all'ordine costituzionale di Hong Kong e alle sue condizioni reali", per riflettere meglio "l'ampia ed equilibrata partecipazione politica" dei residenti e di tutti i settori della città.