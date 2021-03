Il portacontainer che ostruisce la rotta marittima da martedì rimane incagliato, dopo che nella notte i tentativi di riportarlo a galla sono falliti a causa del livello insufficiente dell’acqua. Proseguono le operazioni: si spinge l’imbarcazione mentre le draghe continuano ad aspirare la sabbia e il fango. Secondo Maersk serviranno dai tre ai sei giorni per smaltire l’ingorgo di oltre 320 navi formatosi negli ultimi giorni Condividi:

La nave Ever Given che blocca il Canale di Suez da martedì è ancora incagliata. Nella notte, riferisce la Leth Agencies - una delle aziende lavora sul posto - è fallito un nuovo tentativo di rimettere a galla il portacontainer. Oggi continuano le operazioni, con i rimorchiatori che salgono da 14 a 16. Intanto è salito a 326 il numero delle imbarcazioni bloccate e l’armatore danese Maersk ha stimato che serviranno dai tre ai sei giorni per smaltire l'enorme ingorgo formatosi a causa dello stop.

Livello dell’acqua insufficiente approfondimento Nave bloccata nel canale di Suez: cosa sappiamo Nella notte sono proseguiti i tentativi di disincagliare la Ever Given: la luna piena e l'alta marea erano sembrate propizie all'operazione ma il livello dell'acqua si è poi rivelato insufficiente, ha spiegato la Leth Agencies. Il capitano di uno dei rimorchiatori ha assicurato che i tentativi di ieri sono riusciti a spostare la prua della nave di 17 metri in direzione Nord, dove stava procedendo prima di urtare con una sponda.

Rimorchiatori spingeranno mentre le draghe continuano ad aspirare la sabbia Altri due rimorchiatori sono arrivati stamattina nel Canale di Suez: secondo il sito MarineTraffic.com si tratta dell'italiano Carlo Magno e dell'olandese Guard Alp. I rimorchiatori, ha spiegato la Bernhard Schulte Shipmanagement che gestisce l'Ever Given, spingeranno la nave da 400 metri incrostato da sotto l'imbarcazione.