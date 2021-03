Usa, bambina di 9 anni muore attraversando il confine dal Messico

La bimba è deceduta dopo aver tentato di superare il Rio Grande con la sua famiglia, hanno riferito le autorità federali americane. La madre e un bambino di 3 anni sono stati rianimati. Sono almeno 600 ogni giorno i bambini migranti non accompagnati e provenienti da diversi Paesi del Centro America che provano a entrare negli Stati Uniti, in quella che è ormai un’emergenza umanitaria che preoccupa la Casa Bianca Condividi:

Una bambina messicana di 9 anni è morta dopo aver cercato di attraversare il Rio Grande per entrare negli Stati Uniti con la sua famiglia. Lo hanno reso noto le autorità federali americane. Secondo quanto riporta il New York Times, che cita un agente della polizia di confine del Texas del sud, da ottobre sono state salvate oltre 500 persone che cercavano di entrare illegalmente negli Usa, mentre altre 82 sono morte. Alla frontiera fra Messico e Stati Uniti si registra un flusso di migranti bambini senza precedenti, un'emergenza che preoccupa la Casa Bianca di Joe Biden, criticata per l'assenza di una risposta finora efficace.

Il salvataggio e la morte in ospedale approfondimento Muri, coyotes e pannolini: dove muore il sogno americano Secondo quanto riporta il New York Times, un agente dopo una segnalazione ha trovato una madre e due bambini, tutti e tre incoscienti, su un’isola del Rio Grande. La donna e il bimbo più piccolo di tre anni sono stati rianimati, mentre la bambina è stata portata in ospedale ma non ce l’ha fatta. Secondo la Customs and Border Protection agency, la madre è guatemalteca mentre i due figli messicani.