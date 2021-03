Australia, si teme invasione di ragni atrax robustus

“Il ragno dei cunicoli”

L’atrax robustus è anche conosciuto come il “ragno dei cunicoli”, è a suo agio in condizioni di umidità e alte temperature. Fa parte della famiglia Hexathelidae ed è noto come “Sydney funnel-web spider”, ovvero “ragno Sydney con imbuto”, infatti la sua tela somiglia a un tubo). Il veleno di questa specie agisce in tempi molto rapidi: la morte sopraggiunge per edema polmonare o per collasso di altri organi vitali.