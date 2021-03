Australia, case invase dai ragni dopo le inondazioni. VIDEO

I video sui social

Australia, inondazioni sulla costa est: migliaia di evacuati. FOTO

Si moltiplicano sui social i video con scene raccapriccianti di soffitti invasi da aracnidi di ogni tipo. Tuttavia gli esperti invitano a non ucciderli perché contribuiscono all’equilibrio dell’ecosistema e non costituiscono per l’uomo un pericolo maggiore dei serpenti e della puntura delle api.