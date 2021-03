Dante, la critica del Frankfurter Rundschau: "Arrivista e plagiatore"

"Non ha inventato la lingua italiana"

leggi anche

Divina Commedia, 7 film ispirati al poema di Dante Alighieri

In realtà, secondo l'autore, l'Alighieri "in un certo senso avrebbe creato la lingua per la sua opera, e questa lingua divenne quella dei suoi lettori e poi quella dell'Italia...", ma è semplicemente quello "che fino a 60 anni fa si raccontava ad ogni scolaro italiano, nessuno lo direbbe anche oggi". Come se son bastasse, le prime liriche in volgare furono scritte "in provenzale", certo non nell'italico idioma dantesco: in pratica, la maggiore invenzione di Dante, ossia di aver portato il volgare nell'alveo dell'arte letteraria, non è una vera invenzione. Pure l'aldilà dantesco "è un mondo ben strano", insiste Widmann, dove "non cresce nessun albero", praticamente "un paesaggio da uffici", se non fosse "per qualche creatura mitologica e gli angeli caduti e risaliti".