Elezioni in Olanda, premier uscente Mark Rutte verso la vittoria

Se i dati degli exit poll saranno confermati, i Paesi Bassi scelgono la stabilità e la continuità e si affidano ancora una volta al premier uscente Rutte, premiando il suo Partito popolare per la libertà e la democrazia che ottiene due seggi in più delle precedenti elezioni. A sorpresa salgono i liberali di sinistra, che sorpassano il Pvv del populista di destra Wilders. In calo anche democristiani e verdi.

Rutte: "Massiccio voto di fiducia" approfondimento Covid, in Olanda cortei anti-restrizioni: scontri, polizia usa idranti "Noto che il risultato di queste elezioni è che gli elettori hanno dato al mio partito un massiccio voto di fiducia", ha detto Rutte ai giornalisti nella sede del parlamento all'Aia. Se i risultati definitivi confermeranno le prime proiezioni, Rutte guiderà il suo quarto governo di coalizione in 10 anni. Le ultime rilevazioni danno ai liberali 35 dei 150 seggi in Parlamento, contro i 33 della scorsa legislatura, seguiti dal D66 (centro-sinistra) con 26, e 18 per il Partito della Libertà (PVV) del deputato di estrema destra Geert Wilders, escluso dai principali partiti per formare una coalizione. Secondo partito del Paese prima di queste elezioni, il PVV ha perso tre seggi, un risultato deludente per il suo leader che ha detto ai giornalisti che "si aspettava di più”.