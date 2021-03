Brexit news, Ue avvia azione legale verso Londra

L'Unione europea avvierà un'azione legale contro il Regno Unito dopo che il governo di Londra ha deciso unilateralmente di ritardare da marzo a ottobre l'attuazione della parte degli accordi speciali sulla Brexit che riguarda l'Irlanda del Nord (in particolare per quanto riguarda le tasse da applicare per il passaggio di beni alla frontiera). A scriverlo il giornale britannico Guardian, precisando che una "lettera di notifica al governo britannico delle procedure di infrazione dovrebbe essere emessa in queste ore" e che "il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic aveva segnalato dieci giorni fa che l'azione sarebbe stata intrapresa.

Il protocollo sull'Irlanda del Nord

La notizia arriva a due mesi dalla chiusura dell'accordo sul commercio tra Uk e Ue e circa 14 mesi dopo il patto di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, di cui il protocollo sull'Irlanda del Nord è parte.