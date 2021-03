Papa Francesco in Iraq, arrivato a Mosul tra le macerie della guerra

Il Santo Padre è giunto nel Nord del Paese per la preghiera per le vittime della guerra. Mosul è blindata, così come lo era la prima tappa della giornata, Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, dove vivono comunità cristiane locali che hanno subìto il dominio del 'califfato' jihadista. La terza giornata della storica visita di Bergoglio è considerata la più rischiosa in termini di sicurezza

La terza giornata della storica visita in Iraq del Pontefice è considerata anche la più rischiosa in termini di sicurezza: l'aeroporto di Erbil era stato preso di mira, poche settimane fa, da una serie di razzi che avevano ucciso due persone e il dispiegamento di forze è ingente. Arrivato a Erbil, Francesco ha avuto un breve incontro con il presidente della regione autonoma del Kurdistan, Nechirvan Barzani, e suo cugino il premier, Masrour Barzani.

Papa Francesco è arrivato a Mosul, nel Nord dell'Iraq, per la preghiera per le vittime della guerra. A Piazza delle Chiese, dove si svolge l'evento, sono ancora visibili le macerie del conflitto. Le strade e le chiese della città portano i segni della devastazione. Mosul oggi è blindata, con strade vuote e una massiccia presenza di militari e polizia. Solo Piazza delle Chiese vede la presenza di tante persone, tutte precedentemente registrate per partecipare all’evento. Questa mattina presto il Pontefice era atterrato a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, dove vivono comunità cristiane locali che hanno subito il dominio del 'califfato' jihadista.

L’accoglienza a Erbil e a Mosul

leggi anche

Papa Francesco in Iraq: Terroristi tradiscono fede, non si può tacere

Al suo arrivo in aeroporto a Erbil Bergoglio è stato accolto dall'Arcivescovo di Erbil dei Caldei Mons. Bashar Matti Warda, dall'Arcivescovo di Hadiab-Erbil dei Siri Mons. Nizar Semaan, dal Presidente della Regione Autonoma del Kurdistan Iracheno Nechirvan Barzani, dal Primo Ministro Masrour Barzani e da alcune autorità civili e religiose. Quindi, dopo un breve incontro, nella Presidential VIP Lounge dell'Aeroporto, Papa Francesco si è trasferito in elicottero da Erbil a Mosul. A Mosul, al suo arrivo, il Pontefice è stato invece accolto dall'Arcivescovo di Mosul e Aqra dei Caldei Najeeb Michaeel., dal Governatore di Mosul e da due bambini che gli hanno offerto dei fiori. Quindi si è recato in auto ad Hosh-al-Bieaa per la preghiera di suffragio per le vittime della guerra.