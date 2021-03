India, il Taj Mahal evacuato per sospetta bomba ma è falso allarme

Nessun ordigno trovato dagli artificieri

approfondimento

La squadra degli artificieri ha svolto le opportune verifiche senza però trovare nessun ordigno. La polizia sta svolgendo indagini per risalire alla persona non identificata che ha chiamato di prima mattina lanciando il falso allarme. Inserito nel 2007 fra le nuove sette meraviglie del mondo, il Taj Mahal era rimasto chiuso per oltre sei mesi a causa dell'epidemia di coronavirus e aveva riaperto lo scorso settembre in sicurezza, grazie all’applicazione di rigide misure anti-Covid.